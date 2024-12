Klub z Będzina nie dość, że musi drżeć o utrzymanie, to w ostatnim czasie najpierw zmienił trenera , a następnie był zmuszony przeprowadzić transfer awaryjny. Na problemy zdrowotne zaczął uskarżać się Adrian Kopij. Przyjmujący wprawdzie nie był podstawowym zawodnikiem drużyny prowadzonej przez Radosława Kolanka, wystąpił w zaledwie pięciu meczach, ale jego pracodawca i tak musiał uzupełnić skład. I postawił na Kamila Maruszczyka.

" Kamil Maruszczyk dołączył do MKS-u. Jego pozyskanie ma związek z problemami zdrowotnymi Adriana Kopija, którego nie zobaczymy na boisku w najbliższych spotkaniach" - poinformował klub 11 grudnia.

PlusLiga. Adrian Kopij żegna się z MKS-em Będzin

Jak się okazuje, sprowadzonemu na zasadzie transferu awaryjnego Maruszczykowi, ubył rywal do walki o miejsce w składzie. MKS Będzin 20 grudnia przekazał bowiem, że Kopij odchodzi z drużyny.

Podstawowy duet przyjmujących stanowią Dominik Depowski i Brandon Koppers, do dyspozycji trenera poza wspomnianym Maruszczykiem pozostaje też Luka Tadić. MKS Będzin kolejne spotkanie ligowe rozegra już w niedzielę 21 grudnia, kiedy to na wyjeździe zmierzy się z jednym z faworytów do medalu, Projektem Warszawa.