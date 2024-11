Polscy siatkarze szaleją w Japonii. Nie wszystko skończyło się dobrze

Polscy siatkarze coraz mocniej dają o sobie znać w Japonii. Po powrocie do gry po kontuzji ponownie błysnął Aleksander Śliwka, który poprowadził Suntory Sunbirds do kolejnego zwycięstwa. Jeszcze lepiej wypadł Maciej Muzaj, atakujący Tokio Greatbears, ale w jego przypadku zabrakło szczęśliwego zakończenia. Świętować mógł za to polski trener Michał Mieszko Gogol, którego zespół od początku sezonu spisuje się znakomicie.