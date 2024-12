Polski siatkarz wychodzi z cienia. Zastąpił gwiazdę i dał popis, jest nagroda

Rzeszowianie przyjechali do Nysy osłabieni. Grać nadal nie mogą Cezary Sapiński i Stephen Boyer , a do końca sezonu na boisko nie wróci już Paweł Zatorski. Reprezentacyjny libero w piątek przeszedł operację stawu biodrowego, a Asseco Resovia w ramach transferu medycznego sprowadziła z GKS-u Katowice Dawida Ogórka . Mecz z PSG Stalą na libero rozpoczął jednak Michał Potera.

PlusLiga. Asseco Resovia bez straty w Nysie. Michał Gierżot znów na boisku

Pierwszych minut drugiego seta rzeszowianie już nie przespali. To oni szybko uciekli rywalom na trzy punkty. Przy stanie 6:3 dla gości w drużynie PSG Stali na boisku pojawił się Michał Gierżot . Przyjmujący, który otrzymywał już od Nikoli Grbicia powołania do reprezentacji Polski, pauzował przez kilka tygodni z powodu choroby . Sygnał do ataku dał jednak Dulski - jego zagrywki pomogły zmniejszyć straty do punktu. Tyle że Bucki odpowiedział tym samym i wkrótce Asseco Resovia znów wygrywała wysoko, tym razem 15:11.

Początek trzeciej partii był wyrównany. PSG Stal zaczęła ją z Gierżotem w szóstce, a po udanym bloku prowadziła 9:7. Tyle że cztery kolejne akcje wygrali rywale. Set nadal był wyrównany, prowadzenie przechodziło z rąk do rąk. W końcówce rzeszowianie wypracowali sobie jednak minimalną, dwupunktową przewagę, ale gospodarze zdołali wyrównać. I w grze na przewagi to oni byli lepsi, wygrywając 30:28 .

Walka punkt za punkt trwała również w czwartym secie. Tym razem doszły do tego jednak również kontrowersje związane z jedną z decyzji sędziów. Siatkarze z Nysy domagali się odgwizdania błędu Bednorza i długo dyskutowali z arbitrami już po rozpatrzeniu challenge'u. Zmiany decyzji nie było, a z czasem to Asseco Resovia odskoczyła na dwa punkty, prowadząc 16:14. Bednorz po kontrataku dodał do tej przewagi jeszcze punkt. Tego goście już nie wypuścili, wygrywając 25:19. Bucki zdobył łącznie 27 punktów i to on otrzymał nagrodę dla MVP spotkania.