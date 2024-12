Wielki szok w PlusLidze. Reprezentant Polski musiał się tłumaczyć, padły gorzkie słowa

Przed meczem w Jastrzębiu chyba żaden z kibiców nie spodziewał się, że w ostatnim sobotnim plusligowym starciu dojdzie do aż pięciu setów i decydująca partia padnie łupem gości. A jednak, ukraiński zespół sprawił nie lada niespodziankę, wywożąc z trudnego terenu dwa punkty do tabeli. Niewiele brakowało zresztą do tego, by drużyna mająca siedzibę u naszych wschodnich sąsiadów zgarnęłą pełną pulę. Podopieczni Ugisa Krastinsa prowadzili w setach 2:0, gdy przebudzili się faworyzowani miejscowi, którzy doprowadzili do tie-breaka.

