Dziewięciokrotni mistrzowie Polski zatrzymali zwycięski pochód Indykpolu AZS Olsztyn. PGE GiEK Skra Bełchatów we własnej hali zakończyła serię czterech zwycięstw rywali z północnej Polski. Bełchatowianie okazali się lepsi w tie-breaku i obronili swoje miejsce w czołowej ósemce siatkarskiej PlusLigi. A to właśnie pozycja w górnej połowie tabeli jest przepustką do gry w rundzie play-off, o którą walczą również siatkarze z Olsztyna.