BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała w tym sezonie wrócił do Ligi Mistrzyń po długiej przerwie. Po obiecującej inauguracji fazy grupowej bielszczanki rozbudziły nadzieje kibiców na dobry rezultat i awans do kolejnej rundy. Ich sytuacja w tabeli skomplikowała się jednak po wyjeździe do Rumunii. W meczu z C.S.O. Voluntari 2005 siatkarki z Bielska-Białej okazały się bowiem bezradne.