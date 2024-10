Polska siatkarka to fenomen. Aż żal, że nie zagra w reprezentacji

Joanna Wołosz i Prosecco Doc Imoco Conegliano to związek idealny. Polska siatkarka potwierdza to od lat i w tym sezonie nic się nie zmienia. Rozgrywająca jest kapitanem drużyny, którą poprowadziła do jedenastego zwycięstwa z rzędu. Dzięki temu na początku sezonu Conegliano niepodzielnie panuje w Serie A. I tylko szkoda, że tym razem forma z klubu nie przełoży się na występy w reprezentacji Polski, z której Wołosz zrezygnowała po igrzyskach olimpijskich w Paryżu. W kolejnym zwycięstwie mistrzyń Włoch nie miała natomiast udziału Martyna Łukasik.