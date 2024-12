Francuski siatkarz podjął decyzję w sprawie gry w Polsce. Jest oficjalny komunikat

Siatkarski rynek transferowy co roku rusza coraz wcześniej. Kibice już jesienią są bombardowani informacjami na temat transferów na kolejny sezon, które zostaną przeprowadzone dopiero za kilka miesięcy. I transferowe plotki bardzo często się sprawdzają.

Podobnie jest w tym sezonie i jak dotąd nie były to wieści optymistyczne dla Jastrzębskiego Węgla. Z transferem do Turcji łączony jest Tomasz Fornal, do Aluronu CMC Warty Zawiercie ma się przenieść Jakub Popiwczak . Zapowiadało się więc na potężne osłabienia drużyny, która zdobyła dwa ostatnie tytuły mistrzów Polski. Kibice w Jastrzębiu-Zdroju w końcu usłyszeli jednak pozytywne wieści. W klubie zostaje bowiem Benjamin Toniutti, jeden z filarów drużyny, która dwa razy grała w finale Ligi Mistrzów.

"Uważam, że mamy tu dobre warunki do pracy i to się nie zmieni. Z pewnością będzie nowy projekt, ale myślę, że naszym celem będzie to, by dać z siebie wszystko. Moja rola sprowadza się do tego, że jestem doświadczonym zawodnikiem z osiągnięciami w ostatnich latach, który zawsze patrzy na teraźniejszość i przyszłość. To, czego dokonałem wcześniej, nie będzie już takie istotne. Będę kontynuował to, by dawać z siebie maksimum każdego dnia na treningach, by zrobić coś dobrego z tą drużyną i tym klubem w następnym sezonie" - zaznacza siatkarz w komunikacie, który klub przesłał mediom.

Jastrzębski Węgiel nie czeka na koniec sezonu. Oficjalny komunikat w sprawie Benjamina Toniuttiego

Toniutti w Jastrzębskim Węglu występuje od 2021 r. Został kapitanem drużyny, którą prowadzi do sukcesów w Polsce i w Europie. W PlusLidze występuje jednak już od 2015 r. Do Jastrzębia-Zdroju przeniósł się bowiem z ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle, z którą w 2021 r. triumfował w Lidze Mistrzów. Rozgrywający pięciokrotnie zostawał już mistrzem Polski. Wielkie sukcesy święcił również z reprezentacją Francji, z którą dwa razy zdobył złoty medal igrzysk olimpijskich. Latem w Paryżu Francuzi pokonali w finale Polskę. Reklama

Zawsze w takich momentach dobrze jest porozmawiać z rodziną i przyjaciółmi, ponieważ nie jest to łatwa decyzja. Mam na myśli nie tylko ten sezon, ale i kolejny, bo będą nowe cele i nie da się podjąć takiej decyzji w dwie minuty. To ponownie będzie dla mnie nowe wyzwanie, ale moja kariera składa się z wyzwań ~ przekonuje Francuz.

35-letni rozgrywający był łakomym kąskiem dla innych klubów. Zwłaszcza w obliczu plotek o tym, że budżet mistrzów Polski na kolejny sezon może być niższy niż w ostatnich latach. Prezes Jastrzębskiego Węgla Adam Gorol nie ukrywa zresztą, że rozgrywającego trudno było zatrzymać w klubie.

"Sezon 2024/2025 trwa, ale to już taki znak czasów, że już teraz musimy przystępować do budowy drużyny na sezon 2025/2026. W koncepcji tej wiodąca rola przypadła Benjaminowi Toniuttiemu i nie wyobrażałem sobie, by mogło go zabraknąć w tym projekcie. Ben to absolutny top, jeśli chodzi o pozycję rozegrania w lidze, ale i na świecie. Podjąłem wszelkich starań, by zatrzymać dwukrotnego mistrza olimpijskiego w składzie. Proszę mi wierzyć, nie było to łatwe, dlatego odczuwam ogromną satysfakcję, że negocjacje zakończyły się pomyślnie i Ben zostanie z nami na kolejny sezon" - opisuje Gorol.

Jastrzębski Węgiel jest liderem PlusLigi po pierwszej rundzie fazy zasadniczej. Z kompletem punktów prowadzi także w swojej grupie w Lidze Mistrzów. Najbliższe spotkanie mistrzowie Polski rozegrają w sobotę, rywalem będzie Barkom Każany Lwów.

