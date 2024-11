Michał Winiarski musiał interweniować. Wicemistrzowie Polski wytrzymali napór

ZAKSA przyjechała do Zawiercia podbudowana zwycięstwem w meczu z mistrzami Polski z Jastrzębskiego Węgla . W tabeli od Aluron CMC Warty dzieliły ją tylko dwa punkty. Przed spotkaniem trener Andrea Giani stwierdził jednak, że zespół Michała Winiarskiego to najmocniejsza drużyna całej PlusLigi. I - na jego nieszczęście - Warta udowodniła to w sobotnim spotkaniu. A wszystkiemu z trybun przyglądał się selekcjoner Nikola Grbić.

