Po 12 kolejkach PlusLigi na czele tabeli z dorobkiem 31 punktów plasuje się Jastrzębski Węgiel , który do tej pory przegrał zaledwie dwa mecze. Takim samym bilansem mogą pochwalić się PGE Projekt Warszawa oraz Bogdanka LUK Lublin, ale z racji gorszego bilansu tracą do lidera trzy "oczka". Tyle samo, co czwarta Aluron CMC Warta Zawiercie.