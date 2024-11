Lemański już jako nastolatek występował w biało-czerwonych barwach - na swoim koncie ma m.in. wicemistrzostwo Europy oraz brąz mistrzostw świata Kadetów (oba krążki wywalczył z młodzieżową kadrą w 2013 roku). W 2017 roku przykuł z kolei uwagę Ferdinando De Giorgiego , który powołał go do seniorskiej reprezentacji.

Bartłomiej Lemański wprost o swojej karierze w reprezentacji Polski

"Dla mnie osobiście mogło to faktycznie być za szybko. W jednym z wywiadów wspominałem, że w tamtym reprezentacyjnym okresie po prostu moja głowa nie do końca wyrabiała za tym, co działo się wokół mnie. Psychicznie to było trudne do dźwignięcia" - przyznał.