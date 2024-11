Mimo iż Bartek nie użył żadnych wulgarnych ani obraźliwych słów - przyznał to sam pierwszy sędzia po spotkaniu - to otrzymuje żółtą kartkę. Bartek nie zgadza się z tą decyzją, ale koniec końców podnosi kciuk do góry w geście akceptacji. Na to sędzia wyciąga czerwoną kartkę, co daje Stilonowi dwa punkty przewagi (...). Rozumiecie to? Bo my nie i czujemy się cholernie skrzywdzeni

~ napisał Bochenek.