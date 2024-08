Na te wieści czekały polskie siatkarki. Wszystko już jasne, padł oficjalny komunikat

Wybór Stefano Lavariniego na selekcjonera kobiecej reprezentacji Polski w siatkówce okazał się strzałem w dziesiątkę. Włoski szkoleniowiec na nowo wlał nadzieję w serca kibiców, a to za sprawą coraz lepszych rezultatów, osiąganych przez Biało-Czerwone. Pod jego wodzą sięgnęły one po brąz Ligi Narodów, na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu dotarły do ćwierćfinału.