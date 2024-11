Wiemy, że odchodzi Tomasz Fornal, to oznacza, że odchodzi być może najlepszy zawodnik całej PlusLigi, a nie tylko tego zespołu. Marcelo Mendez to magnes do ściągania zawodników, trener którego darzy szacunkiem cały świat. Jeśli do tego dojdą transfery Popiwczaka, Toniuttiego i być może Hubera, to będzie trzęsienie ziemi

~ stwierdził.