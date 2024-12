Dramat polskiego siatkarza, to stało się podczas igrzysk. "Jeśli ktoś mnie skreślił, to trudno"

Paweł Zatorski zakończył już sezon ligowy, a w ostatni piątek przeszedł operację biodra i już rozpoczął rehabilitację. W mediach społecznościowych siatkarz wyjaśnił, że już wcześniej zmagał się z urazem, który odnowił mu się podczas finału igrzysk olimpijskich. I zasugerował, że doszły do niego słuchy, że "ktoś już go skreślił", nie dając szans na powrót do gry, na co ten zareagował bardzo stanowczo.