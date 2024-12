Polskie siatkarki poznały rywalki w mistrzostwach świata. "Biało-Czerwone" wielkim faworytem

Dotąd siatkarskie mistrzostwa świata były organizowane co cztery lata. Po zmianach zatwierdzonych przez FIVB najlepsza drużyna globu będzie jednak wyłaniana co dwa sezony. Pierwszym turniejem na nowych zasadach będą przyszłoroczne zawody w Tajlandii. Zmianie uległ także format mistrzostw - wezmą w nich udział nie, jak dotąd, 24 drużyny, ale aż 32 . 16 przedstawicieli w stawce ma Europa, sześciu NORCECA, czyli Ameryka Północna i Środkowa, czterech Azja, a po trzech Afryka i Ameryka Południowa.

Reprezentacja Polski poznała rywalki w mistrzostwach świata. "Biało-Czerwone" faworytem

Ostatecznie los okazał się łaskawy dla Polek i mistrzyń świata udało się uniknąć. We wtorek rano czasu polskiego "Biało-Czerwone" zostały przydzielone do grupy G. Zmierzą się w niej z Niemcami, Kenią i Wietnamem. Najgroźniejszymi rywalkami w tym gronie wydają się być Niemki, aktualnie 12. ekipa rankingu FIVB. Polki mierzyły się jednak z nimi w ostatnim czasie wielokrotnie i regularnie zwyciężały - choćby w ćwierćfinale Ligi Narodów w 2023 r. Z Kenią drużyna Lavariniego bez problemu rozprawiła się w fazie grupowej igrzysk w Paryżu. Wietnam, 33. drużyna rankingu FIVB, to debiutant w mistrzostwach świata.