Mistrz świata chce do kadry. Jasna deklaracja, Grbić już oglądał go w akcji

Kariera Dawida Wocha w ostatnim czasie nabrała naprawdę sporego rozpędu. Gdybyśmy musieli wybrać najbardziej pozytywne zaskoczenia sezonu 2024/25, to na wąskiej liście z pewnością znalazłoby się nazwisko tego siatkarza. Choć Asseco Resovia zaliczyła rozczarowujący początek rozgrywek, to sam zawodnik nie ma absolutnie powodów do narzekania. Więcej bloków w PlusLidze 2024/25 mają od niego tylko Norbert Huber, Moustapha M'Baye oraz Szymon Jakubiszak. Jeszcze niedawno taka sytuacja była pewnie dla 27-latka zapewne nie do pomyślenia. Reklama

W poprzedniej kampanii ligowej mistrz świata juniorów trafił na niewdzięczny teren i przywdziewał barwy CS Arcada Galati. Rumuńska siatkówka znajduje się na zupełne innym poziomie organizacyjnym, czego na własnej skórze doświadczył środkowy. Jeden z treningów jego zespołu został nawet przerwany przez... właściciela klubu, który postanowił wyręczyć trenera i sam zmotywować sportowców do jeszcze większej walki.

"Przychodził do nas i mówił, że mamy wygrać, bo inaczej obetnie nam wypłaty. Chyba nie muszę nikogo przekonywać, jak bardzo niekomfortowa była to dla nas sytuacja. Wykonujemy swoją pracę, a ktoś grozi nam zmniejszeniem pieniędzy za nią. To absurd, szczególnie, że takie groźby potrafiły padać nawet po serii dziesięciu wygranych z rzędu i jednej porażce z klubem z Bukaresztu, który był faworytem do wygrania ligi. Usłyszeliśmy wtedy, że nasza gra jest fatalna" - ujawnił w rozmowie z portalem TVP Sport.

Nikola Grbić gościł na meczach z udziałem Dawida Wocha

Na szczęście to co najgorsze już chyba za naszym rodakiem. W Rzeszowie znalazł swoje miejsce na ziemi. Dawid Woch imponuje do tego stopnia, iż coraz częściej pojawia się temat powołania do reprezentacji. "Osobiście nigdy nie miałem kontaktu i szansy, by zamienić słowo z trenerem. Zawsze jednak się z nim witam. Wydaje mi się, że był na dwóch naszych spotkaniach" - powiedział 27-latek o Nikoli Grbiciu. Reklama

"Nie będę oryginalny mówiąc, że jednym z moich największych marzeń jest pojawienie się w składzie kadry narodowej. Chciałbym przyjechać na obóz do Spały i trenować z najlepszymi zawodnikami w Polsce. Może udałoby się jechać na jakiś turniej Ligi Narodów? Byłbym z tego powodu bardzo szczęśliwy" - dodał od razu.

Aby marzenie stało się realne, środkowy przede wszystkim nie może spuścić z tonu. Na razie jest na dobrej drodze do tego, by zyskać zaufanie ze strony serbskiego selekcjonera. W górę tabeli przy okazji pnie się również Asseco Resovia. Rzeszowianie powoli zadamawiają się w najlepszej ósemce zmagań i zapewne nie chcą na tym poprzestać.

As Sportu 2024 / INTERIA.PL / interia As Sportu 2024. Iga Świątek kontra Aleksandra Mirosław. Kto powinien wygrać wielki finał plebiscytu? Zagłosuj! Iga Świątek Aleksandra Mirosław Zagłosuj

Reklama Nowak-Mosty MKS Będzin - Asseco Resovia Rzeszów. Skrót meczu. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Nikola Grbić / MATEUSZ BIRECKI/NurPhoto / AFP

Nikola Grbić / Iwanczuk/Sport/REPORTER / East News