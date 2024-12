Niespodzianka w lidze siatkarzy. Rewelacja zatrzymana, niepokojące sceny z udziałem Brazylijczyka

Pierwszy set niedzielnego spotkania rozstrzygnęła gra na przewagi. Co prawda Ślepsk szybko odskoczył na trzy punkty, ale po przerwie na żądanie trenera Cezara Silvy częstochowianie odrobili straty. Od tej pory żadna z drużyn nie była w stanie wypracować sobie przewagi aż do końcówki partii, w której na trzy punkty uciekł Ślepsk. Później jednak problemy w ataku Bartosza Filipiaka pomogły gościom wrócić do gry. Ostatecznie to jednak właśnie atakujący drużyny z Suwałk skończył kontratak, który zdecydował o zwycięstwie gospodarzy 26:24.

