Magdalenę Stysiak znów dopadły problemy. Wracają demony, sytuacja bez wyjścia

Mimo dobrych występów trener Marco Fenoglio nie wahał się ani chwili i odstawił Stysiak od składu od razu po powrocie do pełni sił Melissy Vargas. To właśnie urodzona na Kubie reprezentantka Turcji "prześladuje" polską siatkarkę. Od kiedy na początku 2024 roku trafiła do Fenerbahce, to ona jest pierwszym wyborem trenerów na pozycji atakującej . Tak było na początku sezonu, potem Vargas dopadły problemy ze zdrowiem.

Reklama