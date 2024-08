Wyjątkowa chwila polskiego sportu. Siatkarze nagrodzeni, czekaliśmy prawie pół wieku

Niestety - w wielkim finale w ramach letnich igrzysk olimpijskich 2024 w Paryżu polscy siatkarze nie zdołali pokonać gospodarzy z Francji i przegrali z nimi 0:3, choć walki do końca nie można było "Biało-Czerwonym" odmówić. Mimo to to podopieczni Grbicia i tak dokonali ogromnego przełomu - po blisko 50 latach polska kadra znów może cieszyć się z medali IO. Ceremonia wręczenia srebrnych krążków, która odbyła się tuż po sobotnim starciu, była bez wątpienia wzruszającym momentem dla kibiców...