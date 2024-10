Michał Winiarski ma problem i to już na starcie. Siatkarz ujawnia. "Zostawiły piętno"

Aluron CMC Warta Zawiercie jest jednym z kandydatów do medalu PlusLigi, ale na inaugurację rozgrywek zaliczyła falstart, bo przegrała z Bogdanką LUK Lublin. Podopieczni Michała Winiarskiego wygrali jednak trzy kolejne spotkania i do meczu z Projektem Warszawa przystąpią w dobrych nastrojach. Trener "Jurajskich Rycerzy" ma jednak problem, ponieważ ostatnie boje dały się we znaki jego zawodnikom, co ujawnił jeden z siatkarzy.