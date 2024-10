Siatkarz kadry Grbicia wygadał się ws. Kurka. Zaskakujące kulisy, tak traktują gwiazdę

Bartosz Kurek przed sezonem dołączył do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle i z miejsca stał się największą gwiazdą drużyny. A w niej gra ze swoim reprezentacyjnym kolegą Marcinem Januszem, który w rozmowie z TVP Sport ujawnił, jak pozostali zawodnicy traktują utytułowanego atakującego. I zaskoczył, ponieważ okazuje się, że młodzi siatkarze odczuwają taki respekt do Kurka, że nie wiedzą, czy mogą do niego mówić po imieniu.