Złe wieści dla Milika, Juventus czeka tylko na okazję. Włosi ogłaszają

Arkadiusz Milik w sezonie 2023/2024 występował w barwach Juventusu dosyć regularnie, natomiast najczęściej pełnił on funkcję rezerwowego ekipy z Piemontu. Jednocześnie niczym bumerang powracały plotki o jego możliwym rozbracie z ekipą "Bianconerich", a teraz sytuacja reprezentanta Polski jeszcze bardziej się skomplikowała.

30-latek po raz ostatni na boisko wybiegł 7 czerwca w towarzyskim starciu "Biało-Czerwonych" z Ukrainą i wówczas na placu gry spędził zaledwie pięć minut. Futbolista doznał bowiem poważnego urazu kolana, który sprawił, że jego rozbrat ze sportem wciąż i wciąż się przedłuża. To zaś jest jeden z czynników który sprawia, że "Juve" rozgląda się za wzmocnieniem swej ofensywy...

Juventus szuka nowego napastnika. To będzie kolejny konkurent Milika?

Jak informuje Simone Gervasio z portalu calciomercato.com "Stara Dama" już najchętniej podczas zimowego okienka zakontraktowałaby nowego napastnika, a poważnym kandydatem do transferu jest tu Joshua Zirkzee .

Poniekąd są to wieści niespodziewane, bowiem Holender dopiero co związał się z Manchesterem United, natomiast jak na razie nie zachwycił wśród "Czerwonych Diabłów" - jeden gol i dwie asysty w 17 spotkaniach to nie są statystyki, których oczekuje się od "dziewiątki".