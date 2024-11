Włosi wieszczą sensację, Milik wezwany na ratunek. Gigant powalczy o transfer Polaka

Od ponad pięciu miesięcy kibice oczekują na powrót do pełni zdrowia Arkadiusza Milika. Napastnik doznał poważnego urazu kolana w meczu z Ukrainą, a niektórzy fani Juventusu mogli już zdążyć zapomnieć, że wciąż jest zawodnikiem ekipy z Turynu. Wiele wskazuje na to, że doświadczony snajper w najbliższym czasie zmieni barwy klubowe. Na pomoc wezwał go jeden z bardziej utytułowanych europejskich klubów.