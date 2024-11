Po pierwszej połowie nic jednak nie wskazywało, że Polacy przegrają tak wysoko . Zwrócił na to uwagę medalista mistrzostw świata z z 1982 roku.

Naprawdę mamy ogromny problem z grą defensywną i to od dłuższego czasu. Każdy kto śledzi grę naszej reprezentacji widzi, że tutaj coś nie funkcjonuje. Dodatkowo zmiana Jana Bednarka z powodu urazu, miała wpływ na to jak broniliśmy w drugiej połowie

Były szef wyszkolenia PZPN-u zwrócił uwagę także na to, że gdy nie funkcjonuje gra obronna, to zdecydowanie trudniej gra się w ofensywie, stąd tak kiepskie wrażenie, jakie zostawili po sobie Polscy na stadionie w Porto.

Reprezentacja Polski. Nie mamy lidera w obronie

- Trener Michał Probierz próbuje różnych rozwiązań. Brakuje jednak zdecydowanie lidera tej formacji, kogoś kto mógłby nią kierować . Kimś takim był Kamil Glik, ale od kiedy przestał grać w reprezentacji, nie znalazł się nikt, kto potrafiłby go zastąpić - powiedział Majewski.

W piątek doszło też do kuriozalnej wpadki. Szykowany do wejścia był Karol Świderski , ale okazało się, że nie może pojawić się na boisku. Wina leżała po stronie polskiej ekipy.

- Chcielibyśmy poinformować, że w wyniku błędu ludzkiego Karol nie został zgłoszony do kadry meczowej . Zawodnik został już w szatni przeproszony, więc cała sytuacja jest zamknięta - powiedział potem Emil Kopański , rzecznik prasowy reprezentacji Polski .

Do sytuacji odniósł się także Probierz.

- Ja też przeprosiłem Karola. To jest błąd ludzki, który ktoś popełnił. Trzeba to umieć zrozumieć. Każdy w życiu popełnia błędy. Nie sztuką jest kogoś palić na stosie. Ten splot okoliczności z różnymi kontuzjami też gdzieś wpłynął na całą sytuację. Trzeba to po prostu zrozumieć - wytłumaczył.