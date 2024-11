Niebywałe sceny w hicie Serie A, tego nie było od lat. Zieliński wezwany

Włosi, anonsując ten mecz, dużo pisali o sentymencie. Do Mediolanu powrócili bowiem Antonio Conte i Romelu Lukaku , którzy swego czasu doprowadzili Inter do mistrzostwa, a teraz pracują na chwałę Napoli . Piotr Zieliński miał natomiast okazję spotkać się z dawnymi kolegami spod Wezuwiusza, których opuścił ledwo kilka miesięcy temu.

Inter - Napoli. Niemrawy początek, a później gol

Początek spotkania, delikatnie rzecz ujmując, nie zachwycał. Obie drużyny badały się nawzajem, a akcji ofensywnych było jak na lekarstwo . Brakowało dokładności, przyspieszenia, elementu zaskoczenia. Dopiero po kilkunastu minutach kibice po raz pierwszy mogli podnieść się z miejsc. Do przodu ruszył Benjamin Pavard , którego w ostatniej chwili zablokował Alessandro Buongiorno .

Wydawało się, że gospodarze przejmują powoli kontrolę nad spotkaniem, tymczasem to Napoli zdobyło bramkę . W 23. minucie najlepiej w zamieszaniu w polu karnym po rzucie rożnym odnalazł się Scott McTominay i z bliska wepchnął piłkę do siatki.

Choć zmienił się wynik, obraz gry pozostał podobny. Nadal nie było mowy o wysokim tempie i gorącej atmosferze na murawie. Inter co prawda dłużej utrzymywał się przy piłce, natomiast nie potrafił przełożyć tego na jakiekolwiek konkrety. Napoli z kolei mądrze się broniło.

Inter - Napoli. Kapitalny gol Calhanoglu

Impas został przerwany w 43. minucie. Na strzał z dystansu zdecydował się wówczas Calhanoglu i była to decyzja w pełni trafiona. Piłka po jego kapitalnym strzale wpadła bowiem do bramki, a na stadionowym zegarze znów był remis. Przy wyniku 1:1 obie drużyny zeszły do szatni na przerwę.