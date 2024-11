Nicola Zalewski znów na rozdrożu. Zapadła nagła decyzja. To definitywny koniec

"Dziękujemy Ivanowi Juricowi za ciężką pracę, jak wykonał w ciągu ostatnich kilku tygodni. Poradził sobie w trudnym środowisku z najwyższym profesjonalizmem, za co jesteśmy mu wdzięczni. Życzymy mu wszystkiego najlepszego na przyszłość. Poszukiwania nowego trenera już się rozpoczęły" - czytamy w oficjalnym komunikacie AS Roma.

49-latek został zatrudniony w rzymskim klubie 18 września. Oznacza to, że w Romie nie przepracował nawet dwóch miesięcy. Tymczasem zerwany kontrakt przewidywał współpracę do końca obecnego sezonu i prolongatę w przypadku uzyskania awansu do Ligi Mistrzów.

Nicola Zalewski nie znalazł się nawet w kadrze meczowej gospodarzy. Ale to właśnie za sprawą Juricia został przywrócony w Romie do łask. Przez pewien czas ciążył na nim status persona non grata, po tym jak w ostatniej chwili odmówił transferu do ligi tureckiej.