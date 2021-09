Przybycie Jose Mourinho do Rzymu było jasnym sygnałem dla wszystkich kibiców "Giallorossich" - AS Roma ma ambicje, by po nieco ponad dwóch dekadach powrócić na mistrzowski tron we Włoszech. Temu celowi miało posłużyć jednak nie tylko przybycie słynnego portugalskiego szkoleniowca, ale i kilka transferów - nowymi nabytkami rzymskiej ekipy w czasie letniego okienka transferowego stali się m.in. Rui Patricio czy Tammy Abraham.

Diogo Dalot kolejnym celem transferowym Mourinho

"Mou" ma jednak plan dalszych wzmocnień - ich częścią ma być zakontraktowanie Diogo Dalota. Świeżo upieczony trener Romy już raz sprowadził do kierowanego przez siebie klubu prawego obrońcę - w 2018 roku 19-letni wówczas Dalot został piłkarzem Manchesteru United.



Obu panom nie dane było jednak długo współpracować - w grudniu owego roku Jose Mourinho stracił posadę na rzecz Ole Gunnara Solskjaera, a Diogo Dalot zaczął być coraz mocniej odsuwany w zespole "Czerwonych Diabłów" na boczny tor.



Ostatni sezon piłkarz spędził na wypożyczeniu w AC Milan - co może zostać uznane za jego duży atut, bo zdobył w ten sposób pewne doświadczenie w Serie A. Z kolei na Wyspach dalej jest traktowany jako "opcja alternatywna" - w United, nie licząc króciutkiego epizodu w meczu z Wolverhampton Wanderers, wystąpił w tym sezonie tylko raz, w spotkaniu Ligi Mistrzów ze szwajcarskim Young Boys.



Reklama

AS Roma z alternatywą z Udinese

Ta sytuacja sprawia, że przybycie Dalota do Romy może być korzystne dla obu stron - defensor otrzyma w "Wiecznym Mieście" z pewnością więcej szans do gry, a "Giallorossi" wzmocnią prawą flankę obrony, gdzie dotychczas grał Holender Rick Karsdorp. Gdyby United wzbraniali się jednak przed sprzedażą Dalota, to drugą możliwością miałoby być ściągnięcie Nahuela Moliny, obecnie reprezentującego barwy Udinese. Jak się zdaje, taki transfer mógłby mieć miejsce już w najbliższym, zimowym okienku.



AS Roma bardzo dobrze weszła w sezon, notując trzy zwycięstwa (z Fiorentiną, Salernitaną i Sassuolo) w pierwszych trzech kolejkach Serie A. Ostatnio podopiecznym Mourinho zdarzyło się jednak potknięcie - ulegli na wyjeździe 2-3 Hellasowi Werona.

Zdjęcie Diogo Dalot rzadko pojawia się ostatnio na boisku w barwach Manchesteru United. Czy to pora na zmianę klubu? / DeFodi Images / Contributor / Getty Images

PaCze