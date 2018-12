Znakomicie spisują się polscy piłkarze w 15. kolejce Serie A. Do Arkadiusz Milika i Piotra Zielińskiego, którzy w sobotę wpisali się na listę strzelców, dołączył dzień później Mariusz Stępiński.

Stępiński strzelił gola dla Chievo Werona w wyjazdowym spotkaniu z Parma Calcio. Na początku drugiej połowy Sergio Pellissier uderzył po ziemi z lewej strony pola karnego. Z tego strzału wyszło jednak idealne podanie, które na bramkę zamienił Stępiński. Polski napastnik z bliska wpakował piłkę do siatki. To czwarta bramka Stępińskiego w tym sezonie Serie A.



Goście krótko cieszyli się z prowadzenia. Siedem minut później do remisu doprowadził Bruno Alves.

Mecz zakończył się podziałem punktów. Sytuacja Chievo jest bardzo trudna. Zespół Stępińskiego zajmuje ostatnie miejsce w tabeli i jest jedynym, który w tym sezonie jeszcze nie zaznał smaku zwycięstwa.

W sobotę świetny występ w barwach Napoli mieli Milik i Zieliński. Polacy w ogromnym stopniu przyczynili się do efektownego zwycięstwa 4-0 w spotkaniu z Frosinone Calcio, którego zawodnikiem jest Bartosz Salamon.



Zieliński i Milik wybiegli w podstawowym składzie. Pierwszy z wymienionych strzelił gola już w 7. minucie. Milik dwukrotnie trafił do siatki rywali. Najpierw w 68., a następnie w 84. minucie ustalając wynik meczu. Salamaon cały pojedynek oglądał z ławki rezerwowych.

