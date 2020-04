Trener SSC Napoli, Gennaro Gattuso, oznajmił, że w jego drużynie dwóch zawodników jest nietykalnych. To Piotr Zieliński i Fabian Ruiz. W najbliższym okienku transferowym wszystkie oferty kupna tych graczy mają zostać odrzucone.

O sprawie pisze "Corriere dello Sport". Gattuso po zakończeniu obecnego sezonu będzie budował nowy zespół. W jego wizji filarami drużyny mają być Piotr Zieliński i Fabian Ruiz. "Są nietykalni" - oznajmił kierownictwu klubu.

Pracodawcy nie będzie musiał do swych racji przekonywać. Boss Napoli, Aurelio De Laurentiis, również nie wyobraża sobie wyjściowej jedenastki bez 25-letniego Polaka i o rok młodszego Hiszpana. Każdy inny piłkarz teoretycznie będzie mógł zostać sprzedany. Kwestia ceny oferowanej przez potencjalnego kontrahenta.

Kontrakt Zielińskiego wygasa latem przyszłego roku. Trwają intensywne negocjacje warunków prolongaty umowy. Wszystko wskazuje na to, że strony niebawem dojdą do porozumienia. Reprezentant Polski ma związać się z Napoli do 2025 roku. Podpisana zostanie klauzula odstępnego w wysokości 100 mln euro.

Na podobny zapis w kontrakcie nie przystał Arkadiusz Milik. Najprawdopodobniej pożegna Neapol po zakończeniu obecnych rozgrywek. Jeśli nie opuści Półwyspu Apenińskiego, trafi najpewniej do Milanu. O jego angaż zabiegają oba kluby ze stolicy Lombardii - Milan i Inter.

