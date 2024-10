Sensacyjne wieści z Barcelony. Tym razem chodzi o Milika. "To się musi udać"

Ferran Torres na celowniku Juventusu. W Barcelonie nie jest tym, kogo oczekiwano

By uniknąć podobnych sytuacji w dalszej części sezonu, szefowie "Juve" planują angaż klasowego snajpera w najbliższym okienku transferowym . Jak informuje kataloński "Sport" wybór padł na... Ferrana Torresa . To klubowy partner Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego w Barcelonie.

Mimo to w stolicy Piemontu wierzą, że to właśnie ten zawodnik wniesie nową wartość do zespołu, który walczy o odzyskanie scudetto. Nieprzychylni Hiszpanowi kibice "Blaugrany" pozwalają sobie w sieci na złośliwe komentarze. "To się musi udać" - czytamy na klubowym forum.