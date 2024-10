Lewandowski jednak pominięty. Nic nie wskórał. Koledzy z szatni dopięli swego

Robert Lewandowski otworzył snajperskie konto w bieżącej edycji Ligi Mistrzów. W domowym meczu z Young Boys Berno zdobył dwa gole, przyczyniając się do efektownego triumfu Barcelony 5:0. To nie wystarczyło jednak do miejsca w "11" drugiej kolejki gier, zaprezentowanej przez popularny serwis WhoScored.com. Wyróżnienia doczekali się za to dwaj klubowi partnerzy Polaka - Raphinha i Inigo Martinez.