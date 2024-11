Horror Dawidowicza po kontuzji. Fatalny występ przeciw mistrzowi i jasny sygnał od trenera

Dawidowicz ominął listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski

Nie znaczy to jednak, iż 29-latek jest wolny od błędów. Pechowe było dla niego zwłaszcza październikowe zgrupowanie reprezentacji. Co prawda rozegrał pełny mecz przeciwko Portugalii (1:3), ale nie prezentował się w jego trakcie dobrze. Jeszcze gorzej było kilka dni później. Chorwaci prowadzili z Polakami już 3:1, gdy w 38. minucie Dawidowicz poprosił o zmianę. Ostatecznie zastąpił go Kamil Piątkowski, ale do momentu zejścia z boiska, piłkarz Hellasu zdecydowanie nie rozgrywał dobrego meczu.