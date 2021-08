To informacja co najmniej zaskakująca. Kownacki ma za sobą dość kiepski okres, a jego transfer do Fortuny Duesseldorf śmiało można określić mianem niewypału.

24-latek był najdroższym zawodnikiem kupionym przez Fortunę, ale nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Na domiar złego zespół Kownackiego spadł z Bundesligi, a on sam na początku sezonu jest rezerwowym i w czterech spotkaniach nie zdobył jeszcze żadnej bramki.

Dawid Kownacki ponownie w Serie A?

Jak poinformował Maciej Wąsowski z "Przeglądu Sportowego" jeszcze w tym okienku transferowym Kownacki może z powrotem trafić do Serie A, a więc niewątpliwie zaliczyć sportowy awans. Zainteresowane pozyskaniem napastnika jest Empoli FC.

Kownacki we Włoszech jest dość dobrze wspominany, ponieważ zaliczył udane wejście do Sampdorii Genua. Później jednak spuścił z tonu i nie zdołał na stałe przebić się do składu. Wówczas zainteresowała się nim Fortuna.



Siedmiokrotny reprezentant Polski znalazł się wśród powołanych przez Paulo Sousę na wrześniowe mecze eliminacji mistrzostw świata.

