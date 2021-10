Polska reprezentacja rozpoczyna grę w Rugby Trophy Europe (RET). To odpowiednik trzeciej dywizji europejskiego rugby. Pierwszymi rywalami zawodników walijskiego selekcjonera Chrisa Hitta będzie Ukraina. Mecz już w najbliższą sobotę o godz. 13 (w Polsce godz. 12), Polacy zagrają we Lwowie z Ukrainą na obiekcie Sokoła przy ulicy Bułgarskiej 3.

O co grają Polacy w RET? W trzecim odcinku Podcastu o Rugby, kapitan naszej reprezentacji, Piotr Zeszutek zastanawiał się na głos:

- Czy mamy szanse na awans na drugi poziom rozgrywek? W Belgii tworzy się nowa drużyna, poza tym Litwa, Niemcy, Ukraina i Szwajcaria - te wszystkie drużyny są w naszym zasięgu - powiedział Zeszutek. Awans do Rugby Europe Championship uzyska zwycięzca sześcionarodowej grupy.

Terminarz reprezentacji Polski w RET 2021/2022:

09.10.2021 r. Ukraina - Polska (Lwów)

13.11.2021 r. Polska - Niemcy (prawdopodobnie Trójmiasto)

20.11.2021 r. Polska - Szwajcaria (Warszawa, Polonia)

19.03.2022 r. Belgia - Polska

09.04.2022 r. Polska - Litwa

Mecz Ukraina - Polska we Lwowie. Rugby Europe Trophy

- Wiemy, że w drużynie Ukrainy zagrają nasi dobrzy znajomi z Ekstraligi. Dmytro Mokrecow mój kolega klubowy z Ogniwa, Wiitalij Kramarenko z Łodzi, Eduard Wertyleckyj z Siedlec. Znamy się jak łyse konie, to będzie jak mecz derbowy. Zresztą lwowska lokalizacja temu sprzyja. W piątek będziemy mieli krótki, oficjalny trening, w programie jest też zwiedzanie Lwowa z matką Władka Grabowskiego, ukraińskiego rugbisty, który na wywodzi się stamtąd, a na co dzień gra w Ogniwie - powiedział nam Piotr Zeszutek.

Polacy dotychczas 13 razy potykali się w oficjalnych meczach z Ukrainą. 11 z tych meczów rozstrzygali na swą korzyść Niebiesko-Żółci. Co więcej jedyne dwie wygrane naszej reprezentacji nastąpiły na polskiej ziemi. Na wyjeździe Polska jeszcze nigdy z Ukrainą nie wygrała.

30.09.1997 r. Krasnojarsk, Ukraina - Polska 36:28, punkty dla Polski: M. Szymański 13, D. Komisarczuk, B. Wróbel i A. Potarowicz po 5

16.05.1998 r. Pruszcz Gdański, Polska - Ukraina 8:19, J. Szymański 5, M. Szymański 3

01.05.1999 r. Kijów, Ukraina - Polska 37:18, A. Jermakow 8, A. Potarowicz i W. Szwichtenberg po 5

19.05.2001 r. Kijów, Ukraina - Polska 9:3, J. Urbanowicz 3

19.10.2002 r. Kijów, Ukraina - Polska 20:11, M. Szablewski 6, K. Hotowski 5

25.10.2003 r. Łódź, Polska - Ukraina 13:24, K. Pisarek 10, B. Wróbel 3

04.10.2008 r. Łódź, Polska - Ukraina 12:13, J. Buchało 12

12.09.2009 r. Kijów, Ukraina - Polska 19:12, D. Gargasson i K. Hotowski po 5, D. Banaszek 2

30.03.2013 r. Gdynia, Polska - Ukraina 13:12, D. Chartier 8, A. Beccuau 5

26.04.2014 r. Lwów, Ukraina - Polska 29:28, T. Gasik 12, R. Janeczko 6, M. Bartoszek i Ł. Szostek po 5

09.05.2015 r. Lublin, Polska - Ukraina 17:20, D. Banaszek 12, T. Rokicki 5

17.10.2015 r. Chmielnicki, Ukraina - Polska 30:14, M. Bartoszek i R. Szrejber po 5, D. Banaszek 4

24.09.2016 r. Lublin, Polska - Ukraina 22:0, W. Piotrowicz 17, karne przyłożenie 5

Od lat o sile ukraińskiej drużyny narodowej stanowią zawodnicy Olimpu Charków. To jedyny na Ukrainie klub w pełni zawodowy, rugbiści dostają dobre pieniądze jak na warunki wschodnioeuropejskie. Olimp jest finansowany przez oligarchę Ołeksandra Jarosławskiego, który po przerwie wrócił do finansowania piłkarskiego Metalista Charków. Właśnie stamtąd, z Charkowa wywodzi się Jurij Buchało, obecnie trener Lechii Gdańsk, a w przeszłości wielokrotny reprezentant Polski.

Ukraina - Polska we Lwowie. To będzie jak mecz derbowy - przyznają rugbiści

- Gdy grałem dla reprezentacji Polski, zawsze te mecze były bardzo wyrównane - mówi nam Buchało. - Mecz we Lwowie to niewiadoma, dwa lata zespoły nie grały, była bardzo długa przerwa. Na pewno doświadczenie przemawia na korzyść Ukrainy, mają zawodników w moim wieku czyli koło 40-stki, a nawet starszych. Faworytem jest jednak Polska, dlatego że polscy rugbiści grają więcej meczów na styku, w lidze ukraińskiej Olimp jest zdecydowanie najlepszy i wygrywa wysoko. W ukraińskiej lidze gra sześć drużyn - Olimp Charków, Politechnika Kijów, był Antarys Kijów (który się wycofał), Sokół Lwów, Kredo-63 i Politechnika z Odessy oraz zespół z Chmielnickiego. Olimp dwa tygodnie temu zapewnił sobie 11 z rzędu mistrzostwo Ukrainy.

Zdjęcie Jurij Buchało w barwach reprezentacji Polski w 2008 r. / Kamil Jóźwiak / Newspix

Buchało grał dla Polski przeciw swojej ojczystej Ukrainie: - Grałem w meczu Łodzi, gdy Ukraina wygrała z nami 13:12. W wyjściowym składzie rywali było chyba 11 zawodników, z którymi potykałem się od kategorii kadeta czy nawet wcześniej. Ukraińska prasa pisała, że Ukraina wygrała 13:12, a wszystkie punkty zdobyli ludzie z Charkowa. Trafiłem cztery z sześciu karnych, wciąż to we mnie siedzi. Mogliśmy wówczas po raz pierwszy wygrać z Ukrainą - słychać, że trener Lechii Gdańsk mocno identyfikuje się z naszym krajem.

W rugby nie jest jak w piłce nożnej, że do pierwszego gwizdka trwają "mind games" i staranie się zrobienia rywala w balona. Skład reprezentacji Polski został ustalony już przed wylotem na Ukrainę. Charakterystyczne, że zamiast rezerwowych podani są “wykończeniowcy". W tym meczu, gdy średnia wieku naszych rywali jest zdecydowanie wyższa o wyniku może zdecydować ławka rezerwowych.

- Na mecz z Polską we Lwowie przyjdzie trochę ludzi, mogą być nawet ci, którzy nie do końca znają się na rugby, ale przyjdą dla atmosfery. Widzę, że jest dobra reklama w internecie. W okolicach dwóch tysięcy, albo nawet więcej może pojawić się na meczu - kończy Buchało.

- Myślę że jesteśmy faworytem, w końcu to oni awansowali do dywizji, w której my już jesteśmy. Nigdy wcześniej nie wygraliśmy na Ukrainie, to może być pierwszy raz, możemy napisać historię - optymistycznie podsumowuje kapitan reprezentacji Polski, Piotr Zeszutek.

Maciej Słomiński