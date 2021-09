Tak jak sygnalizowaliśmy wcześniej, może być problem z rozegraniem 6 kolejki Ekstraligi rugby w planowanym terminie 2/3 października. Wszystkiemu "winien" zaplanowany na ten weekend mecz reprezentacji młodzieżowych Polski i Czech w Pradze. To nie byle jakie zawody, a baraż o awans do mistrzostw Europy do lat 20, w tej sytuacji nie dziwi decyzja o przełożeniu kolejki ligowej. Nieoficjalnie mówiło się o tym wcześniej, wreszcie w poniedziałek Polski Związek Rugby wydał decyzję o przełożeniu ligowej kolejki spotkań.

"Mecze 6. kolejki mają odbyć się do początku rundy wiosennej rozgrywek ekstraligi rugby sezonu 2021/2022. Zespoły mogą ustalić ze sobą termin rozegrania meczu, tak aby odbył się on jeszcze w 2021 roku" - tak brzmi oficjalny komunikat Polskiego Związku Rugby.

6. kolejka Ekstraligi rugby przełożona

Polska reprezentacja młodzieżowa przygotowuje się w karkonoskich Kowarach do meczu z Czechami pod kierunkiem trenera Grzegorza Kacały, najbardziej utytułowanego zawodnika w historii polskiego rugby. Oto lista zawodników powołanych przez selekcjonera.

Jakub Dec (Budowlani Lublin), Michał i Adam Szwarc, Kamil Zieliński, Adam Lewandowski, Kacper Wróbel (Orkan Sochaczew), Krystian Adamiak, Igor Piątek, Bartłomiej Bareja, Łukasz Korneć (Awenta Pogoń Siedlce), Adrian Skrzydlewski, Ksawery Struss (Up Fitness Skra Warszawa), Olaf Niespodziany (Lechia Gdańsk), Jakub Kijak, Andrij Matsiuk, Mateusz Polakiewicz, Radion Jaworszczuk, Arsenij Pastuchow, Nikita Hostiuk (Juvenia Kraków), Dominik Mohyła (Arka Gdynia), Przemysław Dobijański (Mater Pharm Rugby Łódź), Michał Łaszcz, Michał Dudek, Alan Owczarek, Makary Madej (Budowlani Łódź), Jan Mroziński, Wiktor Wilczuk, Sylwester Gąska, Sebastian Misiak (Ogniwo Sopot).

Meczów Ekstraligi nie będzie również w kolejny weekend - 9/10 października. A to dlatego, że dorosła kadra Polski zaczyna wówczas bój w Rugby Europe Trophy - podopieczni Chrisa Hitta zmierzą się we Lwowie z Ukrainą. Na ten dzień został wyznaczony zaległy mecz Ekstraligi, w którym Ogniwo ma się zmierzyć z Master Pharm, ale ciężko sobie wyobrazić, by taki ligowy hit odbył się bez kadrowiczów, którzy w tym czasie będą we Lwowie.

Powyżej prezentujemy aktualną tabelę Ekstraligi rugby, a niżej zestaw spotkań, które odbędą się, już bez przeszkód, 16/17 października.

Awenta Pogoń Siedlce - Orkan Sochaczew

Edach Budowlani Lublin - Arka Gdynia (transmisja w TVP Sport)

Juvenia Kraków - Ogniwo Sopot



Lechia Gdańsk - Master Pharm Rugby Łódź



Up Fintess Skra Warszawa - Posnania Poznań

