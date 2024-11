Presja i motywacja rosną. Polski selekcjoner przed debiutem

Reprezentacja przygotowywała się do meczu z Litwą w Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie. Kadrowicze dotarli na miejsce w poniedziałek 11 listopada wieczorem i już we wtorek rano odbyli pierwszy, wspólny trening.

- Część zawodników trochę narzekała na drobne urazy po zakończeniu sezonu Ekstraligi, więc pierwszy dzień poświęciliśmy na przywrócenie ich do pełni formy. Niektórzy będą potrzebowali więcej czasu, ale staramy się, by wszyscy w najbliższą sobotę byli w stu procentach gotowi do walki - powiedział trener reprezentacji Kamil Bobryk.