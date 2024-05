Trenerski duet poprowadzi reprezentację Polski. Poważna zmiana

Kiedy po trzech latach pracy w Polskim Związku Rugby, z reprezentacją pożegnał się Christian Hitt, ogłoszono konkurs na nowego selekcjonera drużyny narodowej. Cieszył się on dość dużym zainteresowaniem, ponieważ do komisji konkursowej wpłynęło 46 kandydatur. Część z nich została odrzucona już na pierwszym etapie, jako niespełniające wymogów. Z wybranymi kandydatami przeprowadzono wstępne rozmowy, a następnie odbyły się szczegółowe rozmowy rekrutacyjne z pięcioma kandydatami. Reklama

Rugby: Trenerski duet poprowadzi reprezentację Polski

Do ostatniej fazy konkursu przeszło m.in. dwóch Nowozelandczyków, pracujących obecnie w Europie, czy kandydat z Republiki Południowej Afryki. Po zapoznaniu się z programami wszystkich kandydatów, zarząd Polskiego Związku Rugby podjął decyzję o wyborze Kamila Bobryka jako selekcjonera reprezentacji Polski mężczyzn w rugby piętnastoosobowym.

- Kamil Bobryk był wieloletnim zawodnikiem reprezentacji, a jednocześnie jest już doświadczonym trenerem, który na co dzień prowadzi zespół Saint-Jeannais we francuskiej lidze Federal 3. Jego asystentem będzie Tomasz Stępień, dobrze znany polskim kibicom jako sędzia, ale również asystent Janusza Urbanowicza w reprezentacji Polski kobiet w rugby siedmioosobowym - powiedział Jarosław Prasał, prezes Polskiego Związku Rugby.

- Jesteśmy przekonani, że wybór Kamila Bobryka do roli selekcjonera reprezentacji Polski to bardzo dobry krok w kierunku rozwoju naszego rugby. Głównymi zadaniami dla sztabu na najbliższe trzy lata będzie oczywiście awans na poziom Championship europejskich rozgrywek, ale przede wszystkim rozwój młodych, zdolnych zawodników, których ostatnio coraz więcej widzimy na krajowych boiskach - dodał Prasał. Reklama

Kamil Bobryk jest wychowankiem Pogoni Siedlce. Ma na swoim koncie 50 meczów w barwach narodowych. Ten ostatni zagrał przed rokiem, gdy Polska pokonała w Gdyni Belgię, odnosząc historyczne, pierwsze zwycięstwo w rozgrywkach Rugby Europe Championship. Rugbista, występujący przez całą swoją karierę na pozycji młynarza wszedł na to spotkanie z ławki. Już wtedy pełnił rolę grającego trenera we wspomnianym Saint-Jeannais.

- Celem podstawowym kadry będzie walka o powrót do Championship. Chcemy stworzyć odpowiednio zmotywowaną grupę i przygotować ją do tego, by w momencie awansu była gotowa na podjęcie równej walki z przeciwnikami z wyższej dywizji. To cel długo terminowy. Krótkoterminowo będziemy skupiać się na każdym meczu i oczywiście nie możemy obiecywać za każdym razem zwycięstw, ale chcemy, żeby reprezentacja dawała kibicom dużo radości i powodów do dumy zarówno na boisku, jak i poza nim. Chcemy, by stała się również priorytetem dla całego środowiska. Aby to osiągnąć musimy poprawić komunikację i współpracę na linii sztab kadry - kluby. Wiemy, że w tej kwestii mamy sporo do nadrobienia, bo ten element był w ostatnich latach zaniedbany - powiedział nowy trener Kamil Bobryk. Reklama

Nowy selekcjoner podkreślił też, że planuje blisko współpracować z trenerami kadr młodzieżowych - U16, U18 i U20 - tak, by młodsze drużyny wprowadzały ten sam program i plan gry, który będzie obowiązywać w drużynie seniorskiej. Podkreślił również, że szkielet reprezentacji mają tworzyć zawodnicy Ekstraligi, a powołania z zagranicy będą służyć głównie wprowadzeniu wewnętrznej rywalizacji o pozycje.

Kamil Bobryk podkreślił również ogromną rolę, jaką do odegrania w kadrze będzie mieć jego asystent Tomasz Stępień. - Międzynarodowe doświadczenie Tomka z pracy z reprezentacją Polski kobiet w rugby 7 jest niezwykle cenne. Mam nadzieję, że pozwoli nam utrzymać odpowiedni poziom organizacyjny kadry, ale też podnieść jej poziom sportowy. Zarówno pod kątem przygotowania fizycznego, taktycznego, jak i strategicznego.

Tomasz Stępień to wychowanek Budowlanych Lublin. Przez lata grał również w Budowlanych Łódź, a także Arce Gdynia, gdzie prowadził treningi grup dziecięcych. Ma na koncie 21 meczów w seniorskiej reprezentacji Polski. Sprawdzał się również w roli sędziego, a w ostatnich latach, asystenta Janusza Urbanowicza w kadrze kobiet. Reklama

- To dla nas spełnienie marzeń i ogromna nobilitacja, bo prowadzenie pierwszej reprezentacji, to wyróżnienie i największe osiągnięcie każdego trenera. To również wielka odpowiedzialność i doskonale zdajemy sobie sprawę z tego co będzie spoczywać na naszych barkach. Praca z kadrą kobiet z pewnością była doskonałym doświadczeniem, bo wiele elementów będę mógł przenieść z niej do organizacji pierwszej reprezentacji seniorów - powiedział Tomasz Stępień.

- Chcielibyśmy, żeby wyniki kadry odzwierciedlały jej potencjał i były lepsze z każdym kolejnym meczem. Naszym celem będzie na pewno awans do Championship, ale by to zrobić musimy skupić się na kontaktach z klubami. Kadra ma być dobrem wspólnym. Jeśli wszyscy będziemy patrzeć w tym samym kierunku, to osiągniemy sukces - dodał.

Trenerski duet zaczyna intensywną pracę już w najbliższy weekend, podczas finałów mistrzostw Polski juniorów, które odbędą się w Krakowie. Kamil Bobryk i Tomasz Stępień będą wnikliwie przyglądać się tej rywalizacji, a tydzień później pojawią się osobiście na trybunach podczas finału Ekstraligi w Sochaczewie i meczu o trzecie miejsce w Krakowie. Reklama