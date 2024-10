​Polacy mają plan wrócić do elity. Dołączają do kampanii i chcą "wykopać raka"

Nie najlepiej dzieje się ostatnio w polskim rugby. Zarówno na polu organizacyjnym ( do dymisji podała się większość członków zarządu Polskiego Związku Rugby ) jak i sportowym. "Maki" (taki jest przydomek polskiej reprezentacji od kilku lat) po dwóch latach opuściły Rugby Europe Championship - to bezpośrednie zaplecze słynnego turnieju Sześciu Narodów. Kapitan reprezentacji Polski, Piotr Zeszutek mówił nam, że "niektórzy zawodnicy nie mieli czasu, żeby przyjechać na mecze kadry".

Biało-Czerwoni spadli do dywizji Rugby Europe Trophy gdzie ich rywalami będą: Litwa, Czechy, Chorwacja, Szwecja oraz Luksemburg. Choć Szwedzi i Czesi zajmują obecnie minimalnie wyższe miejsca w rankingu World Rugby, to nasza drużyna narodowa przystępuje do rozgrywek jako zdecydowany faworyt, będzie chciała wrócić do Championship, takie cel stawia sobie nowy duet selekcjonerski: Kamil Bobryk - Tomasz Stępień, który zastąpił Walijczyka, Chrisa Hitta. Na listopad zaplanowano dwa z pięciu, czekających nas meczów. Inauguracyjny mecz rozgrywek Trophy pomiędzy Polską i Litwą odbędzie się w sobotę 16 listopada o godzinie 16:00 na Narodowym Stadionie Rugby w Gdyni. Tydzień później naszą reprezentację czeka wyjazdowe spotkanie z Czechami w Pradze.