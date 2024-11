Czekaliśmy aż 637 dni. Świetny debiut nowego selekcjonera Polaków

To było nowe otwarcie, pierwszy mecz po degradacji reprezentacji Polski z dywizji Championship. Debiut duetu trenerskiego Kamil Bobryk - Tomasz Stępień , którzy w charakterze asystentów zaprosili do współpracy Macieja Brażuka z ORLEN Orkana Sochaczew i Łukasza Szostka z Life Style Catering Arka Gdynia wypadł bardzo okazale - przy gorącym dopingu gdyńskiej publiczności w pierwszym meczu w dywizji Trophy Polska pokonała Litwę 40:13.

Polacy rozpoczęli to spotkanie jakby miało nie być jutra. Efektem ułańskiej szarży było przyłożenie Mateusza Plichty już w 5. minucie, po chwili wynik podwyższył skuteczny dziś Wojciech Piotrowicz. Litwini odgryźli się rzutem karnym, ale to "Maki" kontrolowały spotkanie. Gdy przyłożył piłkę Jakub Wojtkowicz wydawało się, że dojdzie do pogromu.