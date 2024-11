Anna Lewandowska szykuje się na batalię. Prawnicy już działają

Niestety, jakiś czas temu pojawiły się osoby, które bezprawnie zdecydowały się wykorzystać wizerunek 36-latki dla własnych korzyści. W październiku na ten temat wypowiedziała się sama zainteresowała, która już wówczas zapowiedziała, że zgłosiła sprawę odpowiednim organom. Przy okazji zaapelowała do kibiców o ostrożność. "Kochani, wiele osób nielegalnie wykorzystuje mój wizerunek w Internecie i tworzy treści wprowadzające w błąd lub chce wykorzystać nieuwagę i Was oszukać. Bądźcie uważni i ostrożni! Każdorazowo weryfikujcie źródła informacji zanim klikniecie - nawet jak wyglądając na znane Wam media lub firmy" - informowała wówczas.

Anna Lewandowska walczy z internetowymi oszustami

"Nasi prawnicy oczywiście zajęli się już tą sprawą, skontaktowaliśmy się z Metą i podjęliśmy kroki prawne, ponieważ mój wizerunek został bezprawnie wykorzystany, w kontekstach przekraczających wszelkie granice. Niestety, wiele osób się na to nabrało. To bardzo przykre, bo otrzymuję wiadomości od osób, które zostały oszukane. To nie jest nic przyjemnego. Mogę tylko powiedzieć, że na pewno będę podejmowała kolejne kroki prawne. (...) Będę podejmować wszystkie możliwe działania, bo naruszają mój wizerunek oraz rujnują życie nieświadomych mechanizmu osób. Chcę razem z Metą oraz odpowiednimi organami państwa pracować nad tym, żeby zahamować tego typu reklamy, albo żeby tego typu fałszywe treści były natychmiast blokowane" - przekazała WAG piłkarskiej reprezentacji Polski.