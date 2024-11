Lewandowski i spółka czekali na te wiadomości. Na stole 127 milionów

Saga trwająca od miesięcy ma rozwiązać się w ten weekend

Wielki dzień dla FC Barcelona, ale czy nowa umowa z miejsca naprawi sytuację klubu?

Latem, gdy FC Barcelona musiała odpuszczać kolejne cele transferowe z powodu długów, przecieki sugerowały, że dojście do porozumienia z Nike mogłoby zadziałać jak dotknięcie czarodziejskiej różdżki. Podpisanie nowego porozumienia miało pozwolić "Blaugranie" wrócić do zasady 1:1, pozwalającej wydać tyle, ile zarobi. Rozgłośnia RAC1 tonuje jednak nastroje. Według niej to za mało, by klub tak szybko wrócił do równowagi finansowej. Mało tego, to nie wystarczy, by w styczniu zarejestrować do gry Daniego Olmo i Pau Victora. Przypomnijmy, że świeżo upieczony mistrz Europy na początku swojej przygody w stolicy Katalonii nie wziął udziału w trzech spotkaniach, bo klub nie zdołał go zarejestrować. Ta sztuka udała się dopiero, gdy... poważnej kontuzji doznał Andreas Christensen, a wicemistrzowie Hiszpanii zarejestrowali Olmo w jego miejsce.