W hiszpańskich mediach wrze, gwiazda chce powrotu do Barcelony. Lewandowski i spółka czekają

Joao Cancelo przez do samego końca wierzył w to, że jego wypożyczenie do FC Barcelona zmieni się w transfer definitywny i że zagości on w szeregach "Blaugrany" na dłużej. Ostatecznie jednak cały ten plan spełzł na niczym, a Portugalczyk po dłuższym zamieszaniu... przeprowadził się do Arabii Saudyjskiej, gdzie może liczyć na naprawdę dobre zarobki. Mimo wszystko wciąż marzy on o powrocie do Katalonii, ale tutaj piętrzy się kilka poważnych problemów.