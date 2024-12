Gorąco wokół Lewandowskiego. Hiszpanie zaczynają wyliczanie. Wydali już wyrok

Robert Lewandowski o tym, co działo się od końca mundialu w Katarze do końca sezonu 2023/2024 pewnie chciałby zapomnieć. Jego początek w barwach FC Barcelona był niezwykle imponujący. Na mistrzostwa świata, które odbywały się w zimę, "Lewy" wyjeżdżał jako bezapelacyjnie najlepszy napastnik globu. Pierwsze miesiące w nowym miejscu były dla naszego snajpera zjawiskowe. Wszystko popsuło się jednak po powrocie z imprezy w samym środku sezonu.

Lewandowski na celowniku. Hiszpanie bez żadnej litości

Początek tego sezonu faktycznie przypomniał o najlepszych czasach "Lewego". W 24 spotkaniach strzelił 23 gole i dwa razy asystował. Problem jednak w tym, że ostatni raz bramkarza rywali pokonał 7 grudnia i był to jego jedyny gol w czterech spotkaniach rozegranych w tym miesiącu. Jakby tego było mało, zebrało się naprawdę sporo sytuacji, których Polak niespodziewanie nie wykorzystał . To sprawia, że Katalonii zaczęto bić na alarm i przed świąteczną przerwą atmosfera bardzo się pogorszyła.

"Od 14 goli w pierwszych jedenastu meczach, po dwa w ostatnich ośmiu, Polak zamyka pierwszą połowę sezonu kwestionowany, zawsze z łatką 36-latka i "teorią Xavi ego", który nie widział go już w Barcelonie" - w taki sposób rozpoczyna swoją krytykę dziennik "As", który otwarcie pisze o kryzysie "Lewego". Juan Jimenez nie mógł oczywiście pominąć kwestii finansowych, które w klubie są bardzo ważne. Za ten sezon Lewandowski zarobi bowiem 32 miliony euro brutto , co jest największą pensją w całej lidze.

"W 75. minucie meczu z Atletico Madryt 36-letni Robert Lewandowski potknął się i przy stanie 1:1 nie zdołał wpakować piłki do siatki po znakomitej asyście Ferrana Torresa. Polak starał się to ukryć pod uśmiechem, ale jego błąd nie jest przypadkiem w ostatnich meczach . W poprzednią niedzielę w meczu z Leganes miał dwie złote szanse. Liczby w tym przypadku nie kłamią" - czytamy dalej.

"Lewandowski zamyka rok kalendarzowy z dorobkiem 40 goli. Zdecydowanie najlepszy strzelec drużyny. Mogłoby się wydawać, że liczby mogą wydawać się niepodważalne. Ale nie możemy się oszukiwać, toczy się debata. I dowód osobisty Polaka (wiek przyp. red.) ma z tym coś wspólnego. Lewandowski wiedział, że Xavi chce się go pozbyć, ponieważ nie widział go przygotowanego do poprowadzenia pressingu superelitarnej drużyny w Europie Pomimo strzelonych goli, debata na temat tego, czy Lewandowski nadaje się do Barcy w tym momencie, trwa" - zakończono.