Burza w Katalonii, chodzi o Lewandowskiego. Hiszpanie piszą już wprost

Robert Lewandowski odbudował swoją wielką formę. Z pełną odpowiedzialnością można napisać takie słowa, po tym, co prezentuje Polak od początku sezon 2024/2025. Wraz z przyjściem Hansiego Flicka do FC Barcelona pojawiły się nadzieje na to, że Niemcowi uda się sprawić, że Polak znów będzie grał na swoim najwyższym poziomie.

Lewandowski oceniony. Hiszpanie wydali werdykt

Druga podkreśla znaczenie Polaka, ale dodaje też trochę krytyki. "Jego znaczenie podkreśla fakt, że kiedy nie był odpowiednio skuteczny, to drużyna zapłaciła za to straconymi punktami, a w 4 z ostatnich 5 meczów nie strzelił gola" - napisano dalej. Dziennikarze "Mundo Deportivo" nie zdecydowali się na wystawianie not, ale opis formy Polaka jasno wskazuje na to, że był to dobry czas, nawet mimo ostatnich problemów. Pozostaje czekać na to, co zaprezentuje "Lewy" w 2025 roku.