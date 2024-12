Anna Lewandowska od wielu już lat zajmuje się promocją zdrowego stylu życia . Była karateczka po zakończeniu sportowej kariery zdecydowała się na zbudowanie swojego imperium biznesowego, dzięki któremu motywuje innych do dbania o siebie, nie tylko fizycznie, ale również psychicznie.

Kilka tygodni temu małżonka Roberta Lewandowskiego ze smutkiem ogłosiła, że w najbliższym czasie będzie musiała zrezygnować z aktywności fizycznej na tak wysokim poziomie, do którego była przyzwyczajona. Odnowiła się jej bowiem kontuzja, która ostatecznie okazała się znacznie poważniejsza, niż przypuszczano.

Na początku grudnia 36-latka zameldowała się w jednym z hiszpańskich szpitali, aby przejść rekonstrukcję więzadeł nadgarstka . "Czas na regenerację. Choć na moment muszę odpuścić własne treningi, to nie zwalniam tempa i w tym czasie chcę przygotować dla Was nowe plany treningowe i zebrać inspiracje na kolejne projekty. Wyzwania nas wzmacniają, a ja wrócę jeszcze silniejsza. Widzimy się wkrótce z powrotem na macie" - przekazała już po zabiegu.

Konferencja prasowa Legii Warszawa przed wyjazdowym meczem z Djurgardens IF

Konferencja prasowa Legii Warszawa przed wyjazdowym meczem z Djurgardens IF / Polsat Sport / Polsat Sport

Anna Lewandowska już wróciła na siłownię. Wyciska siódme poty na treningu

Normalnie w okresie rekonwalescencji osoby oszczędzają siły i uczęszczają jedynie na zajęcia z fizjoterapeutą, by ten pomógł im wrócić do siebie. Anna Lewandowska jednak nie mogła się powstrzymać i kilkanaście dni po zabiegu wróciła na siłownię, o czym z dumą poinformowała w mediach społecznościowych.

Trenerka fitness do tematu podchodzi jednak ostrożnie i jak sama przyznała, skupia się teraz głównie na trenowaniu dolnych partii ciała. Opublikowała w sieci wideo, na których przedstawiła internautom swoje propozycje ćwiczeń na pośladki. "Siła wyższa sprawiła, że ostatnio skupiłam się głównie na treningu dolnych partii! Zebrałam dla Was zestaw sprawdzonych ćwiczeń - jeśli włączycie je do swojej treningowej rutyny, na pewno poczujecie różnicę i zobaczycie efekty! Kto podejmuje wyzwanie?" - napisała.