Robert Lewandowski znowu na okładce w Hiszpanii. To zdjęcie mówi wszystko

Meczem na szczycie ligi hiszpańskiej było sobotnie starcie Barcelony z Atletico Madryt . Piłkarze z Katalonii prowadzili 1:0, ale przegrali 1:2. Pluć w brodę mogą sobie Raphinha czy Robert Lewandowski - Brazylijczyk trafił lobem w poprzeczkę, a byłby to gol na 2:0, z kolei Polak zmarnował stuprocentową szansę bramkową w 76. minucie przy stanie 1:1. Piłkarze Diego Simeone przechylili szalę zwycięstwa na swoją korzyść, choć przez znaczną większość meczu musieli intensywnie pracować w defensywie. To ich pierwsza wygrana na stadionie "Blaugrany" od 2006 roku.

Robert Lewandowski na pierwszej stronie "Sportu". Wymowna mina

"As" i "Mundo Deportivo" umieściły na pierwszej stronie wspomnianego napastnika Atleti, w pierwszym przypadku celebrującego gola ("Gigant"), a w drugim podczas oddającego decydujący strzał na bramkę gospodarzy ("Okrutna porażka"). "Marca" na "jedynce" głosi: "Wygrać, wygrać, wygrać i znowu wygrać", nawiązując do dawnych słów jednej z klubowych legend, Luisa Aragonesa. To słynne powiedzenie z jednej z jego konferencji prasowych "ganar, ganar, ganar y volver a ganar" stało się jednym z głównych haseł "Los Colchoneros". Aragones zmarł w 2014 roku. Nieco młodsi kibice mogą go pamiętać z funkcji selekcjonera reprezentacji Hiszpanii podczas EURO 2008.