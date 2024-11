Nagły zwrot akcji. Lewandowski zaskoczony przez Barcelonę. "Nie będziemy czekać"

Dla Lewandowskiego to ostatni taki sezon. Jako gracz "Dumy Katalonii" więcej w skali roku nie zarobi. W sezonie 2025/26 jego apanaże ponownie wrócić mają do poziomu 26 mln euro . Pod warunkiem, że 36-letni snajper nadal będzie zawodnikiem "Blaugrany".

Lewandowski najlepszym strzelcem La Liga. Jego pozycja w Barcelonie wydaje się niezagrożona

W tej chwili nic nie wskazuje na to, by "Lewy" postawionego warunku nie spełnił. Znalazł się w wyjściowej jedenastce we wszystkich 13 potyczkach ligowych. W Lidze Mistrzów również za każdym razem grał od pierwszej minuty (do tej pory cztery kolejki).