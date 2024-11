Lewandowski nie pojechał na zgrupowanie. Trzeba bić na alarm? W Barcelonie stawiają sprawę jasno

" Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że Robert Lewandowski nie weźmie udziału w listopadowym zgrupowaniu reprezentacji Polski, przygotowującej się do meczów Ligi Narodów UEFA z Portugalią oraz Szkocją" - napisał związek w mediach społecznościowych .

"Powodem absencji kapitana drużyny narodowej jest uraz pleców , którego doznał w ligowym meczu przeciwko Realowi Sociedad, wykluczający go z gry na około dziesięć dni" - dodano.

Reprezentacja Polski. Robert Lewandowski to rekordzista pod względem występów i goli

To duże osłabienie dla naszej kadry, która będzie musiała się obejść bez swojego zawodnika, który rozegrał w niej 156 meczów i strzelił 84 gole .

"Oglądałem cały mecz i też nic niepokojącego nie widziałem" - powiedział medalista mistrzostw świata z 1982 roku w najnowszym wydaniu "Prawdy Futbolu". "Co było nie tak? Zawsze mi się wydaje, że kontuzje odczuwane po meczu są trochę dziwne" - dodał.

"Robert ma 36 lat, pewnie go te plecy pobolewają. Ale jakby to były dwa mecze o tytuł mistrza świata, to nie przyjechałby na zgrupowanie? Chce sobie troszeczkę odpuścić, troszeczkę się podleczyć. Jego sprawa" - przyznał były prezes PZPN-u.