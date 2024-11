Lewandowski kończy karierę w reprezentacji? "Wpis wyglądał na poważny"

Robert Lewandowski nie weźmie udziału w listopadowych meczach drużyny narodowej w Lidze Narodów. Z gry wyeliminował go niegroźny uraz pleców. Powrót do pełni sił potrwać ma 10 dni. A powrót do ekipy "Biało-Czerwonych"? - Przeczytałem gdzieś w serwisie X, że w obozie Roberta mówi się o tym, że on zastanawia się nad zakończeniem kariery reprezentacyjnej. Nie chce mi się w to wierzyć. Nie wiem dokładnie, kto to pisał. Ale wpis wyglądał na poważny i niewymyślony - oznajmił Zbigniew Boniek w najnowszym odcinku "Prawdy Futbolu".